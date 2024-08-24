رويترز: توقعات بحضور رئيس وزراء قطر محادثات وقف إطلاق النار بغزة في القاهرة

قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز»، إنه من المتوقع أن يحضر رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة اليوم السبت.

وبحث المشاركون في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى مقترحات جديدة للتسوية في القاهرة اليوم السبت، سعيا لتقريب المواقف بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن وفدا من حماس وصل اليوم السبت ليكون على مقربة من المحادثات لمراجعة أي مقترحات قد تتمخض عن المحادثات الرئيسية بين إسرائيل والدول التي تقوم بالوساطة وهي مصر وقطر والولايات المتحدة.

ولم تنجح المحادثات المتقطعة التي تجري منذ أشهر في تحقيق انفراجة توقف إطلاق النار أو تحرير الأسرى المتبقين في غزة.

وقال المصدران المصريان إن المقترحات الجديدة تتضمن حلولا وسطا للنقاط العالقة مثل كيفية تأمين المناطق الرئيسية وعودة السكان إلى شمال غزة.

لكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث انفراجة في النقاط الشائكة الرئيسية مثل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين).