مفتي جزر القمر: لا يوجد في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عالِم إلا وتعلم في مصر وفي الأزهر

وصل أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، إلى القاهرة اليوم؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

وأكد مفتي جزر القمر، أهمية المشاركة في هذا المؤتمر لأن المرأة في الإسلام لها مكانة وتقدير واحترام، فهي المربية الموجهة صانعة الأجيال، ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بها أمًّا وأختًا وزوجة وبنتًا، مشيرا إلى أن المرأة قبل الإسلام كانت لا تعد شيئًا، وجاء الإسلام فشرفها وأعلى مكانتها وقدرها.

ووجه أبو بكر، الشكر لجمهورية مصر العربية على هذا المؤتمر، قائلاً: ليس غريبًا هذا على مصر فهي أم العروبة، ولا تجد في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عالِم إلا وتعلم في مصر وفي الأزهر الشريف، بل معظم المدرسين والعلماء تعلموا في مصر، ونحن نشكر الله على ذلك.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وقال: "نسأل الله لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح".