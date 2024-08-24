وفاة 4 أشخاص من مجموعة متنزهين في سلطنة عمان وسط أمطار غزيرة وفيضانات

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أفادت الشرطة العمانية بأن أربعة متنزهين لقوا حتفهم في سلطنة عمان إثر فيضانات عارمة عقب هطول أمطار غزيرة في جبال الحجر، وتتم معالجة شخص آخر من إصابات تهدد الحياة.

وكان الأشخاص الذين لقوا حتفهم ضمن مجموعة تنزه مؤلفة من 16 شخصا، خاضت رحلة في السلسلة الجبلية الواقعة على بعد حوالي ساعة ونصف الساعة بالسيارة شمال العاصمة مسقط.

ويعتبر هطول الأمطار الغزيرة أقل حدوثا هناك منه في جنوبي عمان، حيث تهطل الأمطار الموسمية بصفة دورية خلال أشهر الصيف.

وشهدت المنطقة أغزر أمطار منذ عقود في أبريل الماضي، مما أدى إلى وفاة 20 شخصا في سلطنة عمان. وتسبب الطقس أيضا في اضطراب شديد في دولة الإمارات العربية المتحدة .