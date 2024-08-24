وكيل زراعة الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء

شهد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، فعاليات ورشة العمل التدريبية للعاملين بملف التصالح على مخالفات البناء بقطاع الزراعة بالمحافظة، وذلك بقاعة التدريب بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد محمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية؛ وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وناقشت ورشة العمل أهمية المتابعة المستمرة لآليات عمل المراكز التكنولوجية، وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول أمام المواطنين من أجل سرعة الانتهاء من كل الملفات المقدمة.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذه الورشة نتاج تعاون مثمر مع وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني المطلوب لتطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها المنظومة التكنولوجية لملف التصالح، مشيرًا إلى أن الورشة تستهدف تنمية المهارات وصقل الخبرات لجميع العاملين بالمنظومة.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى التدريب على أهم البرامج والتطبيقات المتخصصة لتحديد والتعريف بأهم المستجدات والوسائل التكنولوجية التي يتم الاستعانة بها لتحسين وتطوير منظومة العمل، مع الرد على جميع الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تظهر أثناء التعامل مع المنظومة الخاصة بإنهاء ملف التصالح على الوجه الأكمل.

فيما عقد وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية ومسئولي ملف التصالح بالمراكز، وذلك بديوان عام مديرية الزراعة؛ لمناقشة ووضع آليات للعمل لما تم خلال الورشة التدريبية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٢، وقرار المحافظ رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمنع أي حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، واتخاذ اللازم حيال جميع صور التعدي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، منوهًا بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح.

جاء ذلك الاجتماع، بحضور المهندس فخري باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندس شريف رمضان مدير عام إدارة المكتب الفني لوكيل الوزارة، والمهندس علاء الطناحي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، والمهندس وائل دغمش مدير إدارة حماية الأراضي، ومديري الإدارات الزراعية ومسئولي ملف التصالح بالمراكز.