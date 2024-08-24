إسبانيا تحقق مع 4 ألمان على خلفية هجوم على سائق سيارة أجرة بمايوركا

بعد الهجوم المزعوم على سائق سيارة أجرة في مايوركا، تحقق الشرطة الإسبانية مع 4 ألمان حسبما أفاد تقرير إعلامي.

وذكرت صحيفة "أولتيما هورا" المحلية استنادا إلى محضر للشرطة اطلعت عليه بشكل حصري أن التحقيق يشمل ثلاثة رجال ألمان ينحدرون من مدينة إيسن وتبلغ أعمارهم 24 و26 و27 عامًا.

وأضافت الصحيفة أنه لا تزال هوية مشتبه به رابع غير معروفة. وردا على سؤال عن هذا الموضوع، أفادت الشرطة بأن السلطة القضائية وحدها هي المخولة بالإدلاء بمعلومات في هذا الشأن، غير أن السلطات القضائية لم ترد مبدئيا على الاستفسارات.

وكان المجني عليه صرح لصحفيين بأن المهاجمين ذكروا أنهم رجال شرطة ألمان. وبدورها، أكدت الشرطة في مدينة إيسن غربي ألمانيا أن زملاء منتمين لها "ضالعون" في الواقعة، غير أن متحدثة باسم الشرطة في إيسن قالت إنه لا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت الشرطة في إسبانيا تتعامل مع هؤلاء الزملاء كشهود أم متهمين. كما لم تتمكن المتحدثة من تحديد عدد الزملاء الضالعين في الحادث.

ووفقًا لمعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان عدة ضباط شرطة من إيسن يقضون عطلة معًا في مايوركا، وسُمح لهم جميعًا بالعودة إلى ألمانيا.

وتعتبر التهم الموجهة إلى الألمان، والتي كتبت عنها وسائل إعلام إسبانية، خطيرة. حيث يُزعم أن أحدهم أو أكثر من واحد قاموا وهم في حالة سكر، بضرب سائق تاكسي من مايوركا يبلغ من العمر 71 عامًا لدرجة استدعت علاجه في المستشفى، ثم حاول الجناة بعد ذلك رشوة زملائهم الإسبان.