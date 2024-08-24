من كان على متن اليخت الفاخر الذي غرق قبالة سواحل صقلية؟

كشفت سكاي نيوز البريطانية، عن تفاصيل الأشخاص الـ22 الذين كانوا على متن اليخت الفاخر الذي غرق قبالة سواحل صقلية.

كانت السفينة التي ترفع العلم البريطاني، والتي تُدعى "بايزيان" (Bayesian)، تحمل 12 راكبًا و10 من أفراد الطاقم عندما واجهت صعوبات في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

تم انتشال سبع جثث حتى الآن.

وتم إنقاذ الـ15 الآخرين الذين كانوا على متن اليخت.

إليكم ما نعرفه عن الأشخاص الذين كانوا على متن اليخت.

مايك لينش

كان مايك لينش، قطب التكنولوجيا البريطاني، من بين الستة المفقودين الأصليين. وفي يوم الخميس، أكد الغواصون أنهم عثروا على جثته.

وُلد لينش ونشأ في إلفورد، شرق لندن، لأبوين أيرلنديين، وحقق الملايين من خلال شركة البرمجيات "أوتونومي" (Autonomy) التي أنشأها في عام 1996.

تقدر ثروته الصافية بحوالي 852 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة صنداي تايمز ريتش لعام 2023، ويُعتقد أنه كان مالك اليخت.

بفضل نجاح شركة "أوتونومي" العالمي، تم تعيين لينش مستشارًا علميًا لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وعضوًا غير تنفيذي في مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). تخرج لينش من جامعة كامبريدج في تخصصي الرياضيات والعلوم، وباع الشركة إلى العملاق الأمريكي "هيوليت باكارد" (HP) بمبلغ 8.64 مليار جنيه إسترليني في عام 2011.

وقد وصفته الصحافة بـ"بيل غيتس البريطاني"، وكان لينش قد ظهر في العناوين الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة بسبب قضية احتيال بارزة تتعلق ببيع "أوتونومي" لشركة "هيوليت باكارد" في عام 2011. اتهمته الشركة الأمريكية بتضخيم قيمة الشركة عمدًا قبل استحواذها عليها، ولكن لينش أنكر أي تورط في أي خطأ. وفي يونيو، برأت هيئة المحلفين الأمريكية لينش من جميع التهم.

هانا لينش

كانت هانا لينش، ابنة مايك لينش البالغة من العمر 18 عامًا، على متن اليخت أيضًا. وتم انتشال جثة يُعتقد أنها لها يوم الجمعة من حطام اليخت.

كانت في عطلة مع والديها بعد أن حصلت على مكان للدراسة في جامعة أكسفورد لدراسة اللغة الإنجليزية، وفقًا للتقارير. قالت مدرستها السابقة، مدرسة لاتيمر العليا في هامرسميث، غرب لندن، إنها كانت "مصدومة للغاية من الأخبار بأن هانا ووالدها من بين المفقودين في هذا الحادث المأساوي" عندما غرق اليخت لأول مرة.

أنجيلا باكاريس

كانت أنجيلا باكاريس، زوجة لينش، على متن اليخت وتم إنقاذها.

وذكرت باكاريس، البالغة من العمر 57 عامًا، أن هي ولينش استيقظا بسبب "ميلان" القارب في الساعة 4 صباحًا، أي نصف ساعة قبل أن يغرق.

جوناثان بلومر

تم تأكيد وفاة جوناثان بلومر، رئيس بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" الدولي، يوم الخميس.

وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، كان بلومر شاهد دفاع في محاكمة لينش الجنائية في الولايات المتحدة وكانا صديقين حميمين.

كما كان يرأس لجنة التدقيق في "أوتونومي".

كان بلومر، البالغ من العمر 70 عامًا، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين "برودنشيال" (Prudential) حتى تمت إقالته من قبل مجلس الإدارة في عام 2005.

كما كان رئيسًا لشركة التأمين "هيسكوس" (Hiscox).

جودي بلومر

كانت جودي بلومر، زوجة جوناثان بلومر، على متن الرحلة مع زوجها.

أكد الغواصون أنهم عثروا على جثتها يوم الخميس.

كانت جودي عضوًا سابقًا في مجلس إدارة مؤسسة "The Eve Appeal" الخيرية، التي تركز على سرطانات النساء.

وصفتها المؤسسة الخيرية بأنها "مدافعة رائعة عن صحة النساء والبحث الطبي... وداعمة لا تُصدق، وعضوة في اللجنة، ووصية على مؤسستنا الخيرية لأكثر من 20 عامًا".

ريكالدو توماس

توفي ريكالدو توماس، طباخ اليخت، في الغرق.

كان توماس من أصل كندي-أنتيغواني وكان جزءًا من طاقم اليخت "بايزيان".

وكانت جثته أول جثة يتم انتشالها من الحطام.

كريس مورفيلو

كان المحامي الأمريكي كريس مورفيلو من بين الأشخاص الذين عثر الغواصون على جثثهم يوم الخميس.

كان والد لطفلين وعمل على قضية الاحتيال الأمريكية لمايك لينش وكان شريكًا في فرع شركة "كليفورد تشانس" (Clifford Chance) في الولايات المتحدة.

كان مورفيلو مساعدًا للمحامي في منطقة جنوب نيويورك بين عامي 1995 و2005 وعمل على التحقيق الإرهابي في هجمات 11 سبتمبر.

في منشور حديث على لينكد إن، شكر الفريق القانوني الذي ساعد في تحقيق الانتصار في محاكمة لينش.

وأنهى المنشور بقوله: "وأخيرًا، شكر كبير لزوجتي الصبورة والرائعة، نيدا مورفيلو، وابنتيّ القويتين والذكيتين والجميلتين، سابرينا مورفيلو وصوفيا مورفيلو.

"لم يكن أي من هذا ممكنًا دون حبكم ودعمكم. وأنا سعيد بعودتي إلى المنزل. وعاشوا جميعًا في سعادة دائمة...".

نيدا مورفيلو

توفيت نيدا مورفيلو، زوجة كريس مورفيلو، في الكارثة مع زوجها.

كانت نيدا، البالغة من العمر 57 عامًا، تملك علامة تجارية للمجوهرات الفاخرة، والتي كانت تديرها تحت اسمها قبل الزواج "نيدا ناصري