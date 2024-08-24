كوريا الجنوبية: مقتل 5 عمال بينهم 3 صينيين في حادث تصادم سيارتين

قالت السلطات المحلية في مدينة أنسان الكورية الجنوبية، إن 5 عمال من بينهم 3 مواطنين صينيين، لقوا حتفهم في حادث تصادم سيارتين في المدينة اليوم السبت أثناء توجههم إلى موقع عمل.

وقال رجال الإطفاء في مقاطعة جيونجي، إن الحادث وقع في أنسان على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب سول، بينما كان الضحايا في طريقهم إلى موقع عمل في شاحنة صغيرة،حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واصطدمت شاحنة الضحايا بحافلة وبسيارة ركاب قبل أن تتوقف.

ونُقل العمال الخمسة، إلى مستشفى قريب بعد وقت قصير من الحادث ولكن تم إعلان وفاتهم بعد ذلك، بينما أصيب تسعة أشخاص من سيارة الركاب ، من بينهم السائق .وذكرت التقارير أن أحد المصابين في حالة حرجة.

وقالت الشرطة، إن أيا من سائقي المركبتين لم يكن تحت تأثير الكحول، مضيفة أن تحقيقا يجري في السبب الدقيق للحادث.

وتشتبه الشرطة، في أن الشاحنة تسببت في الحادث بسبب مخالفة إشارة مرور.