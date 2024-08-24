أردوغان: سنضع جميع غواصاتنا المحلية في الخدمة بحلول 2029

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حكومته على وعي بضرورة امتلاك تركيا لأسطول قوي وفعال سواء في بحارها أو في المناطق الجغرافية البعيدة.

وشدد أردوغان -في كلمة خلال مشاركته في حفل أقيم بولاية موجلا جنوب غرب تركيا بمناسبة افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية- على أن الحكومة التركية ستعزز قوة الأسطول البحري للبلاد من خلال وضع جميع الغواصات التي يجري إنتاجها ضمن مشروع الغواصات الوطنية في الخدمة بحلول عام 2029، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال أردوغان: "واعون بضرورة أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة، من أجل العيش بسلام في أراضينا".

وأشار إلى أن الغواصة "بيري ريّس" ستدخل الخدمة اليوم السبت وأنها تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى القوات المسلحة التركية.

وذكر أن الغواصات التركية من طراز "ريّس" مجهزة بميزات تتفوق على نظيراتها في العالم.

وشدد الرئيس أردوغان، على أن الغواصات تأتي على رأس العناصر الاستراتيجية في قيادة القوات البحرية.

كما أعلن الرئيس التركي أن حكومته تخطط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في عام 2025، والغواصة "مراد ريّس" في 2026.