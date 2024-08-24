مصرع 11 شخصا وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في شمال شرقي الصين

أعلنت السلطات الصينية، مصرع 11 شخصا وفقدان 14 آخرين؛ جراء هطول غزير للأمطار على مدينة (هولوداو) بمحافظة "لياونينج" الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأفادت السلطات - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - بأن الأمطار الغزيرة تسببت في وقوع أضرار جسيمة خاصة في مقاطعتي "جيانتشانج" و"سويزونج" التابعتين لمدينة "هولوداو"؛ مما أدى إلى تضرر الطرق وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات والمحاصيل الزراعية والمنازل.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى تضرر أكثر من 180 ألف شخص جراء الأمطار، وخسائر تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.

وأطلقت السلطات الصينية عملية بحث عن المفقودين، كما يجري العمل على استعادة الطرق وشبكات الاتصالات بشكل تدريجي في المناطق المتضررة، كما خصصت الحكومة المركزية 50 مليون يوان لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة في محافظة "لياونينج".