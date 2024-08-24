زيلينسكي يوقع على قانون تصديق أوكرانيا على نظام روما الأساسي

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على قانون تصديق بلاده على «نظام روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يسمح للبلاد بالانضمام إلى المحكمة.

وبحسب وكالة «رويترز»، يعد القانون المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان، خطوة ضمن جهود أوكرانيا الرامية إلى الاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي.

والأربعاء الماضي، صوت البرلمان الأوكراني، على انضمام كييف إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح العضو 125 في أعلى سلطة قضائية في العالم.

وصوت 281 نائبًا لصالح المصادقة على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من أن العدد المطلوب للمصادقة على القرار كان 226 صوتًا.

وقالت النائبة عن الحزب الرئاسي يفغينيا كرافتشوك، على موقع «فيس بوك»، إن المصادقة على هذه الوثيقة التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى البرلمان، هي جزء من التزامات كييف تجاه الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه «إجراء ضروري، مبرر وآمن بالكامل».

وتعد هذه المسألة حساسة للغاية في أوكرانيا، حيث يخشى كثيرون أن تصبح قوات كييف المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الروسي مستهدفة بدورها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، وفقا لـ«فرانس برس».