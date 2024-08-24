 تقرير: التشيك قد تقدم جزءا من احتياطي الوقود الطارئ لتجنب نقص الإمدادات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: التشيك قد تقدم جزءا من احتياطي الوقود الطارئ لتجنب نقص الإمدادات

براغ - د ب أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 12:35 م

رجح تقرير إخباري، اليوم السبت، بأن الحكومة التشيكية سوف تقرض جزءا من احتياطي الوقود الطارئ لديها لشركة أورلين يونيبترول للنفط والكيماويات لتعويض نقص الإنتاج الذي نجم عن اكتشاف قنبلة غير منفجرة في مصفاة ليتفينوف.
ومن شأن هذه الخطوة، التي تنتظر موافقة الحكومة، ضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الوقود، بحسب ما ذكرته إذاعةو راديو براغ إنترناشونال.
وأكد بافيل شفاجر، رئيس الإدارة الحكومية لاحتياطيات المعادن، أن احتياطيات الوقود لدى الحكومة تكفي لتغطية الفجوة وتبديد المخاوف بشأن نقص إمدادات الوقود أو ارتفاع الأسعار.
وتنسق شركة أورلين يونيبترول مع مؤسسات الدولة والشركاء الآخرين للحفاظ على استمرار الإمداد.


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