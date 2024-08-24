وحدات «زاباد» الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا

أفاد المتحدث الصحفي باسم مجموعة "زاباد" العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيفان بيجما، باستيلاء القوات على أكثر من 30 موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "بيجما" قوله إن وحدات من مجموعة "الغرب" (زاباد) سيطرت على 30 معقلا للقوات الأوكرانية، وهزمت تشكيلات سبعة ألوية أوكرانية مختلفة، مضيفا أن القوات الروسية على هذا المحور تمكنت من القضاء على نحو 480 عسكريا أوكرانيا.

وأشار بيجما إلى أن هذه العمليات النشطة تأتي من خلال دعم مدفعي وصاروخي وجوي مشترك من باقي الألوية والوحدات العسكرية الروسية المختلفة، لافتا إلى أن الخسائر طالت ألوية أوكرانية عدة بينها الألوية الآلية 14 و43 و44 و63 والألوية الجوية المتنقلة 77 ولواء الدفاع الإقليمي 110 و241 في بلدات بتروبافلوفكا، كروغلياكوفكا، ستيلماخوفكا، تورسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا.