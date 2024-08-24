زيلينسكي يوقع على قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون يحظر الكنيسة الارثوذكسية الأوكرانية، التي لها صلة بموسكو، حسب بيان في قاعدة بيانات تشريعية لأوكرانيا.

وتم تبرير الحظر، المثير للجدل بشكل كبير، على أساس الدعم من الكنيسة المعروفة أيضا باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التابعة لبطريركية موسكو، للغزو الروسي لأوكرانيا. ويضر الحظر بحوالي ثلاثة ملايين من أتباع الكنيسة.

وأدانت الكنيسة الغزو ونأت بنفسها عن البطريركية الروسية في عام 2022

غير أن حكومة زيلينسكي اتهمتها بتبرير الجرائم الروسية ضد شعبها وبنشر دعاية روسية.

ويشتبه في أن الكثير من رجال الدين بالكنيسة يتجسسون لصالح روسيا أو يراقبون الهجمات المدفعية الروسية.

ومازالت موسكو تعتبر أن أوكرانيا جزء من روسيا ، فيما يتعلق بالدين أيضا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا ساخاروفا، عندما تم تمرير الحظر من قبل البرلمان الأوكراني "الهدف هو تدمير الأرثوذكسية الحقيقية القانونية"