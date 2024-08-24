عامل رعاية إيطالي يقر بقتل 4 مسنين عن طريق جرعات زائدة

اعترف عامل رعاية إيطالي يساعد كبار السن بقتله لأربعة أشخاص على الأقل من الذين كانوا تحت رعايته عن طريق إعطائهم جرعات زائدة من الأدوية، حسبما أفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم السبت.

ووفقا للتقارير، سلّم الرجل - 48 عاما نفسه للشرطة لتقديم اعترافه برفقة محاميه، دون أن يعلن عن نيته مسبقا.

ولم تكن هناك أي شكوك بشأن ارتكاب تصرف غير قانوني في أي من الحالات.

يُذكر أن الرجل، الذي هو الآن قيد الاحتجاز بينما تستمر التحقيقات، قد تصرف لتخفيف الألم والمعاناة عن الأشخاص المعنيين. وكان أكبر ضحاياه 96 عاما.

وحسب التقرير، فإن الرجل، الذي لم يكن مدربا، عمل كعامل رعاية لكبار السن في منازلهم لأكثر من 10 سنوات. ويُقال إنه اعتنى بنحو 30 شخصا وعاش مع بعضهم خلال تلك الفترة.

وتجري الشرطة الإيطالية الآن تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات مشبوهة أخرى. ويُقال إن الرجل قد أخبر الشرطة: "ساعدوني في التوقف عن القتل".