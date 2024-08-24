بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب الحماقات في المنطقة

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن «الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية».

وبحسب وكالة «تسنيم» للأنباء، أضاف بزشكيان، خلال زيارته لمرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني: «لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة».

واستطرد: «لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية».

وأشار إلى أن «العالم كله سعى إلى تدمير إيران في بداية انتصار الثورة، لكنه لم ينجح في أخذ ولو شبر واحد من ترابها؛ بسبب الوحدة».

وأكمل: «يجب ألا ننخدع بالعدو ونحافظ على وحدتنا وتماسكنا، وإن التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة الإسلامية في إطار السياسات العامة للنظام والقانون»، بحسب تعبيره.