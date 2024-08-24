إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: قوات إسرائيلية تقتحم قلقيلية للبحث عن إسرائيليين اثنين دخلا المدينة واختفت آثارهما

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أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قلقيلية في الضفة الغربية، للبحث عن إسرائيليين اثنين دخلا المدينة واختفت آثارهما.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية، قد أفادت باختفاء إسرائيليين اثنين دخلا قلقيلية شمالي الضفة الغربية "لإصلاح سيارتهما"، مشيرة إلى أن القوات التي دخلت قلقيلية للبحث عن الإسرائيليين تعرضت لإطلاق النار ولم تعثر عليهما، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله "لا نعرف مكان الإسرائيليين اللذين دخلا قلقيلية، وعمليات البحث عنهما متواصلة".