أمين المجلس الإسلامي بجنوب السودان: مصر تتميز بالتسامح والوسطية والاعتدال

أكد أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان، الشيخ الدكتور عبد الله برج روال، إن مصر تتميز بالتسامح والوسطية والاعتدال.

جاء ذلك، في تصريحات عقب وصوله، اليوم السبت، إلى القاهرة؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد غدا بعنوان " دور المرأة في بناء الوعي".

وأعرب الدكتور عبد الله برج روال، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها في هذا المؤتمر الإسلامي السنوي.

وقال إن هذا المؤتمر من المؤتمرات العالمية الهامة، ويشارك فيه مسئولون من كل قارات الدنيا، ويلتقي بالقائمين على أمر الإسلام، ونلتقي على ما تتميز به مصر من التسامح والوسطية والاعتدال.

وأضاف هذه المؤتمرات دائمًا مؤتمرات هادفة، وهذه المرة مؤتمر "دور المرأة في نشر الوعي" كأن مصر تقول للعالم: إنها دولة رائدة لدول الحضارة والعلم والمؤسسات، وتعمل على نشر الخير للعالم الإسلامي كله، ونحن سنستفيد من هذا المؤتمر، وبدورنا نأخذ هذه المعلومات إلى بلادنا حتى نهتم بالمرأة في صناعة الوعي الإسلامي ونشر فكره المستنير.