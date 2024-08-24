الولايات المتحدة تُهنئ أوكرانيا بعيد الاستقلال

قدمت الولايات المتحدة التهنئة إلى أوكرانيا؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي تحل ذكراه اليوم السبت، مؤكدة التزامها بالدعم الكامل لأوكرانيا في مواجهة التدخل الروسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان أوردته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب أوكرانيا بيوم استقلاله، وعلى الرغم من الحرب الروسية المستمرة، فإن شجاعتكم لا تزال ثابتة، واليوم لا يمثل احتفالا بتاريخكم وتقدمكم فحسب، بل إنه أيضا تذكير رسمي بالتضحيات التي تقدمونها كل يوم دفاعا عن بلدكم".

وأكد بلينكن، التزام بلاده توفير الأمن والدعم الاقتصادي لأوكرانيا في كفاحها المستمر ضد روسيا وجهودها في التعافي والإصلاح، مشيرا إلى استعداد بلاده لتعميق الشراكة مع أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده سوف تواصل دعم أوكرانيا في الدفاع ضد روسيا، والتعاون الوثيق على تعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع الأوكرانيين.