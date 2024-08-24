لقطة إنسانية من لاعب وست هام في الدوري الإنجليزي

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شهدت مباراة وست هام وكريستال بالاس، اليوم السبت، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لقطة إنسانية مميزة، كان بطلها اللاعب التشيكي توماس سوتشيك نجم فريق وست هام.

وفاز وست هام على كريستال بالاس اليوم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما في إطار مواجهات جولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

اللاعب التشيكي سوتشيك تقدم لفريقه وست هام بالهدف الأول من المباراة في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني.

وخلال احتفالات لاعبي وست هام بهدف التقدم بالقرب من مدرجات جماهير الفريق، سقطت إحدى لوحات الإعلانات على طفل من حاملي الكرات.

لكن سوتشيك تدخل بشكل سريع لينقذ الطفل، بعدما حجز اللوحة الإعلانية من السقوط على الطفل، وساعده للخروج من أسفل اللوحة.

وتداولت اللقطة المذكورة بين جماهير كرة القدم فور حدوثها، بعدما أشاد الجميع بتصرف لاعب وست هام النبيل.