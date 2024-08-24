 مدير المركز النيجيري للبحوث العربية: الاهتمام بتكوين المرأة يجعلها رائدة ومؤسسة ومكونة للأسرة المسلمة - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2024 2:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مدير المركز النيجيري للبحوث العربية: الاهتمام بتكوين المرأة يجعلها رائدة ومؤسسة ومكونة للأسرة المسلمة

أحمد كساب:
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 1:12 م

وصل البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي للأكاديميين العرب والمستعربين إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".
وأشار إلي أن المشاركة في مؤتمر وزارة الأوقاف الخامس والثلاثين هذا العام أمر مهم؛ نظرًا لأهمية الموضوع الذي يتناوله وهو موضوع المرأة والوعي، وذلك لأن المرأة المسلمة تقود حركة الوعي في المجتمع.
ووجه مدير المركز النيجيري للبحوث العربية الشكر لوزارة الأوقاف المصرية ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا الاهتمام الذي يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بتكوين المرأة تكوينًا يجعلها رائدة ومؤسسة ومكونة للأسرة المسلمة بما يتناسب مع هذا العصر ومع التحديات التي تعيشها المجتمعات المسلمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك