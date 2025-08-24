مسيرات حاشدة في مدن أسترالية تطالب بإنهاء الإبادة ووقف تصدير السلاح لإسرائيل

في مشهد يعكس اتساع رقعة التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني في الشارع الأسترالي، شهدت العاصمة الأسترالية سيدني وعدد من المدن الرئيسية مسيرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف نصرة لفلسطين، وتنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن رفضهم للدعم الأسترالي لإسرائيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبين الحكومة الأسترالية باتخاذ موقف حازم بوقف تصدير السلاح لإسرائيل، ومحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية المستمرة، وإلزام دولة الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية الى قطاع غزة الذي دخل مرحلة المجاعة.

وشارك في الفعاليات الجماهيرية ممثلون عن منظمات حقوقية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، حيث أكدوا أهمية الضغط الشعبي في تغيير السياسات الخارجية، لا سيما في ظل التصاعد الخطير للأوضاع الإنسانية في غزة.