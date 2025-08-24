نائب رئيس وزراء إيطاليا يعارض فرض ضرائب استثنائية على البنوك

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه يعارض فرض ضرائب استثنائية على البنوك، وهو موضوع شكّل قضية خلافية داخل الحكومة التي تقودها جورجا ميلوني.

وقال تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، خلال فعالية سياسية في مدينة ريميني على ساحل الأدرياتيكي الإيطالي، اليوم الأحد: "ينبغي على البنوك أن تدفع الضرائب وتساهم، ولكن لا يجب أن تُفاجأ أو تُوبخ"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الحكومة لا ينبغي أن تتدخل في صفقات واندماجات البنوك.

وجاءت تصريحات تاجاني، الذي سبق أن عبّر عن مواقف مشابهة في هذا الشأن، بعد يوم من تلميح وزير المالية، جيانكارلو جورجيتي، أمس السبت، إلى أن على البنوك أن تدعم الأسر بالنظر إلى مستوى الأرباح التي حققتها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة.