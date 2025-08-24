 إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 12:29 م القاهرة
إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى


نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 10:47 ص

اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا ساحة البراق، وباحات الأقصى وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية، بمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري".

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي ترمسعيا وسنجل، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

