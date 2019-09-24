مجلس الوزراء السوداني يوجه بتوفير اعتمادات مالية للأدوية

طلب مجلس الوزراء السوداني من وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، توفير الدعم المالي الكافي لفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية اللازمة.

وناقش المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ، تقريرا من وزير الصحة الدكتور أكرم التوم عن موقف الإمداد الدوائي بالبلاد، حيث اطمأن على الموقف بشأن توفير الأدوية.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية ، إن التقرير أشار إلى أن ماحدث في ولاية شمال دارفور من انتشار للملاريا ووفاة عدد من الحالات، كان بسبب عدم توزيع الأدوية المتعلقة بالملاريا من مستودعات الولاية الدوائية إلى المراكز والمستشفيات.

وأوضح أن عدم توزيع هذه الأدوية في وقتها المناسب تسبب في انتشار حالات الملاريا، مؤكدا أن ذلك "يعتبر قصورا واضحا نتيجة لضعف في تقديم الخدمات أو قصور مفتعل لأسباب مقصودة".

وأضاف أن وزير الصحة أشار إلى أن هناك ضعفا في أداء إدارات الخدمات الصحية بالولايات، مطالبا بزيادة سلطات وزارة الصحة الاتحادية حتى تستطيع إرسال فرق فنية للولايات لدعم تلك الإدارات.

وقال إن مجلس الوزراء وجه بتسهيل عمل المنظمات الوطنية والأجنبية للمشاركة في مكافحة الأوبئة في الولايات المعنية ، لافتا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستصدر قرارا بوقف الأذونات التي كان معمولا بها في السابق في التعامل مع المنظمات، والاكتفاء بإخطار الوزارة لتسهيل عمل المنظمات العاملة في المجال الصحي.