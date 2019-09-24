جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب عدد من الطائرات اللاسلكية المحظورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب عدد من الطائرات اللاسلكية المحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه بناء على معلومات باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها 732 عبوة إكسسوارات محمول طبقا للمستندات، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 161 طائرة لاسلكية تعمل بالريموت كنترول وبها إمكانية إضافة كاميرا فيديو وكارت ذاكرة، مشيرا إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد يسري رجب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.