أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، أن فريقه أهدى كأس السوبر إلى الأهلي بأخطاء فردية، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز (2019-2020).

أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، أن فريقه أهدى كأس السوبر إلى الأهلي بأخطاء فردية، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز (2019-2020).

أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، أن فريقه أهدى كأس السوبر إلى الأهلي بأخطاء فردية، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز (2019-2020).

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري على ملعب "بتروسبورت"، أمس الإثنين.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري على ملعب "بتروسبورت"، أمس الإثنين.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري على ملعب "بتروسبورت"، أمس الإثنين.