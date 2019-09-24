أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، أن فريقه أهدى كأس السوبر إلى الأهلي بأخطاء فردية، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز (2019-2020).
وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري على ملعب "بتروسبورت"، أمس الإثنين.
وقال زيزو، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لعبت من قبل في مركز لاعب الوسط في بلجيكا، وأبلغت المدرب بأنني قادر على اللعب في هذا المركز ولم يكن هناك مساحة بين المدافعين ووسط الملعب".
وأضاف: "لدينا ميزة في الزمالك وهو غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في المباراة التالية، أغلقنا صفحة مباراة السوبر بعدما أهدينا اللقب للأهلي بأخطاء فردية".
وأوضح: "دائمًا كل الفرق تبحث عن قوة البدايات وهذا ما كنا نريده في مباراة اليوم، ونحن كفريق نتعلم من كل مباراة وكان التركيز في مباراة اليوم لحصد الثلاث نقاط بعد إغلاق صفحة السوبر".