انطلقت -اليوم الثلاثاء- فعاليات ملتقى كبار العلماء بعنوان "اقرأ وربك الأكرم"، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي تُنظِّمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

يشارك في الملتقى؛ الشيخ صالح عباس ، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد معبد أستاذ الحديث، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور صلاح العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء، ولفيف من العلماء والدارسين.

ويهدف الملتقى إلى بث وغرس قيم رفعة الوطن، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم ، خاصة شباب العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت ست ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، هي: السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن، والفكر المنحرف و أسبابه ومنطلقاته وعلاجه، والقضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين، وبلسان عربي مبين .. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية، وآيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم، والهجرة النبوية ..أسرار وأحكام.