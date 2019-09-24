50 % غرامة لحفر الشوارع بدون تصريح أو مخالفة التصريح فى الجيزة

أصدرت محافظة الجيزة، لائحة جديدة، تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشئ لأصله فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع، بفرض غرامة 50% للحفر بدون تصريح أو زيادة اطوال الحفر عن التصريح المستخرج للشركة المنفذة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال لقائه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، إن اللائحة التى تم إصدارها تأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذ لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات وحفاظا على أى استثمارات ضخت لتنفيذ الشوارع.

وأوضح المحافظ أن الهدف من اللائحة تحديد سعر المتر لرد الشىء لأصلة بالشوارع المرصوفة حديثا التى لم يمر على رصفها أكثر من 3 سنوات أو المرصوفه من سنوات سابقة أو الترابية أو الحفر على الأرصفة وذلك طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الطرق ستحصل رسوم تصاريح الحفر من الجهات والهيئات المختلفة والأفراد بغرض اعادة الشىء لأصله وتتم الأعمال من خلال قيام الأحياء ومديرية الطرق بأعمال رد الشىء لأصله بمعرفة إدارة صيانة الطرق بها أو من خلال طرح أعمال رد الشىء لأصله على المقاولين المتخصصين للقيام بالعمل بمعرفتهم وعن طريق أدوات وخامات المقاول وصرف المستحقات المالية بعد إجراء أعمال المراجعه والمعاينة والقياس وخلافه.

وأكد المحافظ أنه فى حالة قيام الجهه الطالبة لأعمال الحفر بإعادة الشىء لأصله يتم سداد قيمة تأمين رد الشىء لأصله لضمان حسن تنفيذ الأعمال تحت إشراف الحى أو المديرية وتقوم الجهة الإدارية برد قيمة التأمين بعد التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ممكن بعد خصم نسبة 10% إشراف والمصاريف الإدارية المقررة قانونا.