 سجن تركي 12 عاما بتهمة إهانة أردوغان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سجن تركي 12 عاما بتهمة إهانة أردوغان

رباب عبد الرحمن
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 12:29 م

ذكر موقع "تي 24" الإخباري التركي أن محكمة في مدينة وأن (جنوب شرق) أصدرت حكما، أمس الاثنين، بالسجن لمدة 12 عاما على رجل بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل الموقع عن سيهات دورماز، محامي المتهم برهان سولاك، القول إن هذا الحكم يجب أن يسجل كرقما قياسيا" مؤكدا أن المشاركات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تقع ضمن حدود حرية التعبير.

وبحسب الموقع فإن أحد المنشورات المتهم فيها سولاك كان ينتقد فيها رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، حيث قال فيه: "على الرغم من أن داوود أوغلو، رئيس الوزراء، إلا أنه في الواقع دمية يسيطر عليها أردوغان".

ويواجه مئات الأشخاص في تركيا، حتى طلاب المدارس الثانوية، اتهامات بإهانة الرئيس أردوغان.

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