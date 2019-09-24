 السيسي: العرب منفتحون على السلام.. والفرصة لازالت سانحة لحل القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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السيسي: العرب منفتحون على السلام.. والفرصة لازالت سانحة لحل القضية الفلسطينية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 5:11 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال «السيسي»، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن بقاء هذه القضية بدون حل عادل، يضمن للشعب الفلسطيني حقه سوف يؤثر على الأوضاع بالمنطقة بأكملها.

وأضاف أن «العرب منفتحون على السلام، والفرصة مازالت سانحة لبدء مرحلة جديدة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام».

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.


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