القبض على ألماني في إيطاليا بطلب من تركيا

ألقت السلطات الإيطالية، القبض على موظف في إدارة مدينة هانوفر الألمانية لأسباب غير معلومة حتى الآن بناء على طلب من تركيا.

وأكد متحدث باسم إدارة مدينة هانوفر، اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية تحدثت عن الواقعة.

ويُرجح أن الاعتقال حدث على خلفية إجراءات تحقيق في تركيا، ولا تعلم إدارة المدينة حتى الآن الاتهامات الموجهة للرجل.

تجدر إشارة إلى أن الموظف كردي منحدر من تركيا، وكان تقدم بطلب لجوء في ألمانيا عام 1996، وحصل صفة لجوء بعد ذلك، ويعمل الرجل أخصائيا في علم النفس، ويحمل الجنسية الألمانية بجانب التركية، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية.

وقال المتحدث باسم مدينة هانوفر، دينيس ديكس: "يدور الأمر عن موظف جدير بالثقة ومرموق وكفؤ في مجاله. لا يوجد أي شكاوى ضده".

وذكر المتحدث أن إدارة المدينة ستتواصل مع القنصلية العامة في مدينة ميلانو الإيطالية للوقوف على إمكانيات دعم الرجل.