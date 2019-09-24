وزير الاقتصاد الألماني: قرار منح قروض حكومية لكوندور خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أن قرار الحكومة الألمانية بشأن منح قروض لشركة "كوندور" الألمانية المملوكة لمجموعة "توماس كوك" البريطانية العملاقة للسياحة التي أعلنت إفلاسها مؤخرا، سيُتخذ خلال الأيام المقبلة.

وقال ألتماير، على هامش مؤتمر صناعي في العاصمة الألمانية برلين، إن الصعوبات نشأت بسبب إفلاس الشركة الأم "توماس كوك"، موضحا أن هذه المشكلات ليست نتاج نشاط "كوندور" نفسها.

وذكر ألتماير أن "كوندور" تقدمت بطلبات للحصول على قروض قبل أيام قليلة، موضحا أنه من المهم إتمام باقي الإجراءات. وأشار الوزير إلى أن هذه الطلبات قيد المراجعة وفقا لقانون الميزانية الاتحادي، مضيفا أن وزارته على اتصال وثيق مع وزارتي المالية والنقل لمعالجة الأمر.

وكانت "كوندور" أعلنت أنها تقدمت بطلب للحصول على قروض من الدولة للحيلولة دون حدوث "أزمات سيولة". وكانت "توماس كوك" تقدمت من قبل بطلب إفلاس.

وتسعى "كوندور" إلى الحصول على قروض من الحكومة الألمانية بقيمة نحو 200 مليون يورو، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين من مصادر حكومية.