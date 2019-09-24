جوتيرش يحذر من احتمال اندلاع حرب في الخليج: لن يستطيع العالم تحمل تداعياتها

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة (أرامكو) السعودية غير مقبولة بأي شكل من الأشكال..محذرا من احتمال اندلاع حرب في منطقة الخليج لن يستطيع العالم تحمل تداعياتها.

ودعا جوتيريش - خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- إلى العمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وحول اليمن، أكد الأمين العام للأمم المتحدة مجددا التزام المنظمة الدولية بالوقوف إلى جانب اليمن ودعم الحكومة الشرعية والالتزام بأمن ووحدة واستقرار الأراضي اليمنية.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال جوتيريش: إن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا الذي تم برعاية الأمم المتحدة يوم أمس الإثنين يعد خطوة إيجابية لإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب.. مضيفا : "حان الوقت لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات في سوريا".

وأشار إلى أن هناك دائرة واسعة من النزاعات والخلافات في العالم، قائلا: "إن أي إساءة صغيرة في التقدير يمكن أن تؤدي إلى اندلاع مواجهة كبرى، يجب علينا أن نفعل كل شيء ممكن لتحقيق الالتزام بالعقلانية وضبط النفس".

وعلى صعيد آخر، نبه الأمين العام للأمم المتحدة من أن قضايا مثل الاحترار والتغير المناخي والهجرة والحروب تضع البشرية بأسرها في مفترق طرق كبير يهدد الكثير من القيم المشتركة..قائلا : "عالمنا في مفترق طرق كبير وجميع الحقوق الإنسانية باتت مهددة".

وانطلقت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم ، بمشاركة عشرات القادة والوفود ممثلي دول العالم في نيويورك ، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى 30 سبتمبر الجاري.