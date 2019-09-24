 وزير الخارجية الإسرائيلي: عقدت لقاء «رائعا» مع وزير عربي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإسرائيلي: عقدت لقاء «رائعا» مع وزير عربي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس
وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس
تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 1:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 1:29 م

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه عقد أمس لقاء "رائعا" مع وزير خارجية دولة عربية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين هذه الدولة، التي لم تذكرها بالاسم، وبين إسرائيل.

وغرد كاتس، على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل، أنه بحث مع الوزير العربي "بعمق الأوضاع في المنطقة وسبل التعامل مع التهديد الإيراني"، وتعزيز التعاون الثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن كاتس يمثل إسرائيل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ظل في إسرائيل لمتابعة تبعات الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي ولم تسفر عن فائز يتمتع بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة جديدة.

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