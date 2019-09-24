إسرائيل تسمح بإدخال معدات مستشفى ميداني إلى غزة ضمن تفاهمات التهدئة مع حماس

سمحت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بإدخال معدات وتجهيزات مستشفى ميداني ستقيمه جمعية خيرية إنسانية أمريكية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المعدات والتجهيزات تم إدخالها عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) لإقامة المستشفى الميداني في شمال قطاع غزة.

وأكد المصدر أن إقامة وتشغيل المستشفى الميداني سيتم بتمويل من دولة قطر في خطوة تندرج ضمن تفاهمات تعزيز وقف إطلاق النار مع إسرائيل التي تتوسط بها مصر والأمم المتحدة وقطر منذ عدة أشهر.

بموازاة ذلك ذكر المكتب الإعلامي للمعابر في غزة، أن وفدا أمريكيا دخل إلى القطاع عبر حاجز (بيت حانون/ إيرز) الخاضع لسيطرة إسرائيل في شمال قطاع غزة من أجل متابعة الإشراف على تجهيز المستشفى.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لا تعارض مشروع إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة شرط أن يتم ذلك بالتنسيق معها.

وفي حينه، صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان للحكومة، بأنه "لم ينسق معنا أحد بخصوص المستشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أمريكية خاصة، وبموافقة إسرائيلية على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ولا نعلم ماهية هذه المؤسسة ولمن تتبع، لكن الحكومة على استعداد للجلوس وبحث المشروع".

وشدد اشتية على أن أي نشاط في قطاع غزة "يجب أن يخدم المصلحة الفلسطينية ويخدم أهلنا، ويسهّل حياتهم في ظل الوضع المتفاقم هناك"، مشيرا إلى أن الحكومة "تبذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام والوصول إلى الوحدة الفلسطينية، وسنبقى ملتزمين كامل الالتزام تجاه أهلنا في قطاع غزة".

من جهتها، رفضت حركة حماس موقف الحكومة من مشروع إقامة مستشفى على حدود قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، إن "محاولات حكومة اشتية التشويش على إقامة المستشفى لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار محاولاتهم المستمرة للتضييق على أهلنا في غزة ومفاقمة أزماتهم وضرب مقومات وعوامل صمودهم".

وأضاف أن "السياسة المشينة لحكومة اشتية تكشف زيف حديثه حول حرصه على غزة ومساعدة أهلها، وتؤكد تخليه عن مسؤولياتها تجاه غزة وأهلها المحاصرين".