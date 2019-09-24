تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تعاقد فريقه مع محمد صلاح، في يونيو 2017، مؤكدً أنه لم يتوقع تألق اللاعب في موسمه الأول.
وكان صلاح انضم لصفوف الريدز، في يونيو 2017، قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت 42 مليون يورو.
وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لا أعتقد تألق صلاح بهذا الشكل، رغم إيماني بقدراته منذ أن كان لاعبا في تشيلسي، كنا نعلم أنه سيساعدنا، ولكن أعتقد أن مو نفسه لم يتوقع أن يسجل 44 هدفا في موسمه الأول".
وأضاف كلوب:"وضعه في ليفربول، كان شبيه بما يقدمه مع روما على عكس ما كان عليه في تشيلسي، في إيطاليا كان يلعب بجوار المهاجم دجيكو، والذي كان يساعده بشكل كبير في الجيالروسي".
وتابع كلوب:"كنا نفتقد لاعب مثل صلاح في ليفربول، حينما أتى لنا شكل مع فيرمينيو وماني خط هجوم قوي للغاية".
وحقق ليفربول انتصارا صعبا على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.
ويتضدر ليفربول الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز العاشر.