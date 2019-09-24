تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تعاقد فريقه مع محمد صلاح، في يونيو 2017، مؤكدً أنه لم يتوقع تألق اللاعب في موسمه الأول.

وكان صلاح انضم لصفوف الريدز، في يونيو 2017، قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت 42 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لا أعتقد تألق صلاح بهذا الشكل، رغم إيماني بقدراته منذ أن كان لاعبا في تشيلسي، كنا نعلم أنه سيساعدنا، ولكن أعتقد أن مو نفسه لم يتوقع أن يسجل 44 هدفا في موسمه الأول".