 ميركل وجونوسون وماكرون :إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت أرامكو السعودية - بوابة الشروق
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ميركل وجونوسون وماكرون :إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:39 ص

أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا اليوم الاثنين قائلة إن إيران "تتحمل المسؤولية" عن الهجوم على منشأت نفطية تابعة لشركة ارامكو هذا الشهر.
وقالت الدول الاوروبية الثلاث في بيان مشترك "من الواضح لنا أن ايران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. لا يوجد تفسير معقول اخر. نحن نؤيد التحقيقات الجارية للتوصل الى مزيد من التفاصيل."

وناشدت الدول الثلاث في البيان إيران بـ"الامتناع عن المزيد من الاستفزاز"

وشددت الدول الأوروبية الثلاث على "التزامها المستمر" بالاتفاقية النووية متعددة الجنسيات لعام 2015 مع إيران.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت في مايو الماضي من تلك الاتفاقية وتفرض عقوبات صارمة على إيران.

ويأتي البيان في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا في الجمعية غدا الثلاثاء ، في حين من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


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