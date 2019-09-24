فرج عامر: الأهلي كان أكثر جاهزية من سموحة

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أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهدف نظيف، يعود لجاهزية الفريق الأحمر.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "الأهلي كان أكثر جاهزية، فقد خاض 5 مباريات قبل انطلاق الدوري، آخرها لقاء السوبر أمام الزمالك".

وأضاف: "الإصابة حرمت سموحة من بعض نجومه، وكان الهاني سليمان حارس مرمي سموحة هو نجم المباراة بلا منازع".

وأوضح أن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب خلال المباراة، مشيرا إلى أنه يتمنى حدوث التجانس بين الصفقات الجديدة والقدامى، خلال الفترة المقبلة.