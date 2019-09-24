تشعر الأم بالألم أحيانًا في الثدي بعد فترة من الرضاعة وهذا يجعلها تتألم مع كل مرة تقوم بإرضاع طفلها، والحل الأمثل في هذه الحالة هو استخدام مضخة الثدي التي ستساعد في منح اللبن الطبيعي للرضيع دون الشعور بمعانأة، كما أنها ستجعل الأم تتحرك بحرية سواء في التنزه أو الذهاب إلى العمل دون الاضطرام للبحث عن مكان ملائم لإرضاع الطفل.

وإذا كنتِ ترغبين في استخدام مضحة الثدي في الرضاعة ولا تعرفين كيفية القيام بذلك، اتبعي النصائح التي قدمها موقع " very well family".

1- هناك أنواع عديدة من مضخات الثدي في الأسواق منها ما هو يدوي ومنها ما يعمل بالكهرباء، وإذا كنت لا تمتلكين حليب كثير فاستخدمي النوع اليدي، وإذا كان العكس فالأفضل هو الكهربائي.

2- عليكِ معرفة كمية الرضاعة التي ترغبي في منحها إلى الطفل، هل هي مجرد زجاجة واحدة للإغاثة أم على مدار اليوم، وبناءً على ذلك حددي عدد مرات استخدام المضخة.

3- أفضل وقت لاستخدام المضخة والحصول على حليب مغذي يكون منذ الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا؛ لأن هذه الفترة يكون الجسم حصل على التغذية، وإذا كنتِ نائمة في هذه الأوقات، فهناك فرصة جيدة بعد أو وجبة غذائية في اليوم؛ لأن اللبن فيها يكون جيد.

4- يجب الاحتفاظ باللبن الزائد في المضخات بالثلاجة؛ حتى لا يفسد حينما يترك في درجة حرارة المنزل.

5- عليكِ وضع المضخة على الثدي بعد تنظيفه، ثم البدء في تشغيلها في حالة كانت كهربائية أو الضغط عليها في حالة كانت يدوية، واستمري في استخدامها لمدة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

6- في حالة تأخر نزول الحليب في المضخة، فالأمر غير مقلق، لأنه يمكن أن يستغرق من 5 إلى 7 دقائق حتى يتفاعل مع المضخة، ولكن ابتعدي عن التعامل بسرعة لضخ اللبن في وقت قصير؛ لأنه يجب التعامل مع الثدي مثلما يفعل الطفل؛ حيث أنه يرضع ببطء.

7- بعد 7 دقائق من استخدام المضخة، انزعيها ودلكي الثدي بدءً من الأبط، لتنشيط الدورة الدموية والمساعدة في نزول الحليب.