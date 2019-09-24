الكرملين: رفض واشنطن منح تأشيرات الدخول لأعضاء من الوفد الروسي أمر «غير مقبول»



صرح المتحدث باسم "الكرملين" الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن رفض واشنطن منح تأشيرات الدخول لأعضاء من الوفد الر وسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حادث "غير مقبول" ويثير قلقا.

ووصف المتحدث - في تصريحات، بثتها قناة "روسيا اليوم"، رفض منح التأشيرات بـ"الأمر المزعج"، خاصة عندما تنتهك واشنطن التزاماتها الدولية - حسب تعبيره، لافتا إلى أنه لا يحق لواشنطن منع إصدار تأشيرات الدخول لوفد رسمي، وخاصة الوفد الروسي الذي يتجه للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن الحديث هنا لا يدور عن العلاقات الثنائية، بل عن الالتزامات الأمريكية، مضيفا أن هذا الحادث يتطلب رد فعل شديد من جانب روسيا والأمم المتحدة.

وذكر أن الدبلوماسيين الروس يعملون على ذلك، لافتا إلى استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو، فيما تتخذ السفارة الروسية لدى واشنطن "عدة إجراءات" لم يفصح عنها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت في وقت سابق، بأن عددا من أعضاء الوفد الروسي الرسمي لم يحصلوا على تأشيرات الدخول الأمريكية.

يذكر أن السلطات الأمريكية حظرت دخول عشرة من أعضاء الوفد الروسي الأراضي الأمريكية.