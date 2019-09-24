الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء ايرلندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مع رئيس وزراء ايرلندا ليو فرادكار ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.