 الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء ايرلندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء ايرلندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
نيويورك - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 10:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 10:23 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مع رئيس وزراء ايرلندا ليو فرادكار ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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