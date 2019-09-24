الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء ايرلندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

رئيس الحكومة التونسية: المطالبة باستقالتي قبل أيام من الانتخابات التشريعية «عمل غير مسئول»

ترامب يعلن عن المحتوى الكامل لمحادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني غداً