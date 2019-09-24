 رئيس وزراء بريطانيا: سأحترم قرار المحكمة رغم عدم موافقتي عليه - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا: سأحترم قرار المحكمة رغم عدم موافقتي عليه

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:38 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إنه سيحترم قرار المحكمة العليا بأن تعليقه للبرلمان كان مخالفا للقانون.

قال جونسون إنه لا يوافق على قرار المحكمة وإنه سيواصل مع بروكسل محاولاته لضمان اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضح جونسون في نيويورك حيث يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر".

ومن المتوقع أن يعود جونسون إلى لندن، حيث سيستأنف البرلمان أعماله غدا الأربعاء.


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