تحديد مدة غياب مروان محسن عن تدريبات الأهلي

أجرى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة.

وكان مروان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء اشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.

ويحتاج مروان محسن لفترة راحة تتراوح ما بين اربعه إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.