 البحرين تؤكد ضرورة تضافر الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تؤكد ضرورة تضافر الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 12:54 م

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة ومن العيش والاستقرار في منطقة مزدهرة تحقق الأمن والرخاء للجميع.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد الوزير البحريني موقف بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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