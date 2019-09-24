«العدل» تصدر كتابا دوريا بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

أصدرت وزارة العدل، كتابا دوريا بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بمناسبة صدور قانون رقم 17 لسنة 2019.

وينص القانون الصادر فى أبريل الماضي، على التصالح فى مخالفات البناء، باستثناء 8 حالات، بعد تقديم طلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، على أن تُحدد قيمة الرسم حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها.

وذكر الكتاب الدوري الذي حمل الرقم 2 لسنة 2019، وحصلت عليه «الشروق»، أن تصدر المحكمة "دوائر الجنح الجزئية أو المستأنفة" قرارا بوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، لحين البت فى طلب التصالح لمدة أو لمدة لا تجاوز أيا منها 6 أشهر على الأكثر، وذلك في مواجهة المتهم أو محاميه، وأن تكلف النيابة العامة بتحديد جلسة لنظر الدعوى عند تقديم المتهم شهادة بقبول طلب التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة، أو إخطاره بوجه رسمي بتحديد جلسة لنظر الدعوى لتجديد مدة الوقف 6 أشهر أخرى، وذلك عند تقديم المتهم ما يدل على عدم البت فى الطلب وأنه مازال محل فحص اللجنة المختصة.

وأشار الكتاب الدوري الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار أحمد محمد مختار، إلى أنه حال تقديم شهادة من الجهة المختصة بقبول طلب التصالح، تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، أو بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح (على حسب الأحوال).

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