5 عادات خاطئة تجعل ولادتكِ صعبة

الولادة من الأمور الصعبة التي تمر بها أغلب النساء في حياتهن، حيث أنهن يواجهن صعوبة في تحمل الألم المصاحب لهذه العملية في حالة كانت الولادة طبيعية أو الأوجاع التي تصدر من جرح البطن إذا كانت قيصرية، وأيًا كانت نوع ولادتك فهناك بعض الأخطاء التي يمكن ارتكابها قبل ساعات من قدوم الرضيع تجعلك تمرين بفترة عصيبة خلال الولادة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الأشياء التي تقوم بها النساء قبل الولاد وتصعب عليها عملية خروج الرضيع تتركز على تناول أطعمة غير صحيحة أوالقيام بحركات ضارة، وهذه هي أبرزها:

1- لا يجب شرب زيت الخروع من خلال الكبسولات التي تباع في الصيدلية أو وضع نقاط منه على الأطعمة كطبق السلطة قبل ساعات من الولادة بهدف تسريع الطلق؛ لأنه سيجعك في موقف غير جيد خلال الولادة بسبب تعرضك للأسهال المتواصل وهذا سيجعل الولادة صعبة.

2- تجنبي فكرة عدم الاستحمام بمجرد الشعور بالطلق والاكتفاء بمسح جسمك بقطعة قماش مبللة بالماء، خوفًا منك من أن ينزل الرضيع في الحمام؛ لأنه عليك الاستحمام بالماء الدافئ لأنه يحفز انقباض الرحم الذي يسهل الولادة، وإذا كنتِ غير قادرة على الوقوف، حاولي فعل ذلك وانتي جالسة على كرسي أو داخل البانيو.

3- حاولي المشي قليلًا ولكن تجنبي السير في مرتفعات لأن ذلك يجعل جسمك يبزل مجهود كبير ولا يجعلك قادرة على دفع الطفل جيدًا خلال الولادة.

4- إذا كنتِ ستحصلين على طفلك من خلال الولادة القيصرية، فابتعدي عن تناول طعام كثير أو أنواع تتسبب في انتفاخ البطن؛ لأن ذلك سيجعلك لا تشعرين بالراحة خلال الولادة.

5- لا تفكرين بتوتر في لحظة الولادة والألم الذي ستشعرين به؛ لأن ذلك يزيد من الألم قبل الولادة وخلالها ولا يجعلك تتنفسين جيدًا وبالتالي لا يحصل الجسم على كمية الأكسجين المناسبة.