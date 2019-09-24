باحثون يرسمون خريطة انتشار مرض فطري وبائي بين الحيوانات البرمائية

نجح باحثون من الولايات المتحدة في دراسة مسار انتشار أحد الأمراض الفطرية الوخيمة التي تصيب الحيوانات البرمائية على مستوى العالم.

وبرهن الباحثون من خلال الدراسة على وجود خمسة أنواع من مرض Bd الفطري، وأشاروا إلى أنهم اكتشفوا نوعا خامسا من هذه الفطريات الكارثية.

وضع الباحثون خريطة لانتشار هذه الفطريات التي تودي بحياة أعداد هائلة من البرمائيات، آملين أن يساعد ذلك في تحسين حماية الحيوانات البرمائية.

وفي بيان عن الجامعة قالت اريكا بري روزين بلوم، المشرفة على الدراسة من جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي الأمريكية: "إذا استطعنا معرفة ما هي أصول هذه الفطريات وما هي أماكن تواجدها، فسوف تستطيع تحسين التنبؤ بفعالية الإجراءات الوقائية، لأن بعض هذه الأصول مميتة فعلا، وبعضها أقل خطرا".

ونشرت الدراسة في العدد الحالي من مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وبدأ في سبعينات القرن الماضي نفوق واسع وغامض بين الضفادع والسلمندر وغيرها من الحيوانات البرمائية في كثير من مناطق العالم.

وواكتشف الباحثون في أواخر التسعينات أن سبب هذا النفوق هو الإصابة بفطر Bd، ولكن الفطر استطاع للأسف الفتك بأعداد أكثر من 500 نوع من الحيوانات البرمائية في غضون 50 عاما في جميع أرجاء العالم، حسبما ذكر باحثون مطلع العام الجاري في مجلة "ساينس" العلمية.

ويهاجم الفطر جلد الحيوانات ويصيب وظائفها الحيوية.

وقال معدو الدراسة الحالية إن العلماء لا يعرفون حتى الآن كثيرا عن أصول هذا الفطر وصفاته، "حيث إن الفطر لا يصيب جميع البرمائيات بنفس القوة، كما أنه ليست كل سلالات الفطر قاتلة بنفس الدرجة، وهناك العديد من الأسئلة التي لم يجب عنها حتى الآن بشأن المرض"، حسب روزين بلوم.

وأشارت روزين بلوم إلى أن العلماء المعنيين لا يعرفون، على سبيل المثال، كيف ينتشر الفطر، وما إذا كانت عدة أنواع منه تختلط مع بعضها مما يكسبها صفات جديدة تستعصي على الإجراءات الوقائية الحالية.

وطور الباحثون الآن اختبارا يمكن من خلاله التعرف على مقاطع صغيرة من المجموع الجيني للفطر.

واستطاع الباحثون اعتمادا على هذه العلامات المميزة التمييز بين الأصول المختلفة للفطر، معتمدين في ذلك على أخذ عينات من جلد البرمائيات.

وجمع الباحثون 222 عينة من الفطر، إجمالا، من 24 دولة.

وتعود معظم هذه العينات إلى برمائيات تعيش في مناطق مفتوحة، كما أن بعضها موجود كنماذج في المتاحف فقط.

وتبين من خلال تحليل هذه العينات أنه، وخلافا لما كان معروفا حتى الآن، فليس هناك أربعة أنواع وسلالات مختلفة للفطر، بل 5، ورجح الباحثون أن تكون السلالة الخامسة قد نشأت في آسيا.

وأوضح الباحثون أن هناك العديد من هذه الأنواع تعيش إلى جانب بعضها البعض في كثير من المناطق، وهو ما اعتبره الباحثون أمرا مقلقا، حيث إن هذه الأنواع يمكن أن تتمازج، مما قد يؤدي إلى نشأة أنواع أكثر خطورة.

ويعتقد الباحثون، مثل الكثير من غيرهم من الخبراء، أن تجارة الحيوانات البرمائية والعولمة، بشكل عام، يمكن أن تكون السبب وراء انتشار المرض الفطري، "أحد الجوانب غير المرئية للعولمة هو أننا عندما ننقل نباتات وحيوانات لمناطق مختلفة من العالم، فإننا ننقل معها أمراضها أيضا، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات كارثية" حسب روزين بلوم.

ورأى الباحثون أن التوصية بحظر تجارة البرمائيات يمكن أن تساعد في إبطاء وتيرة انتشار هذا المرض الفطري وكبح أنواعه المختلفة أو منعها.

وقال الباحثون إن حظر استيراد السلمندر من أوروبا ساعد على سبيل المثال على الإبقاء على أحد الأمراض الفطرية القريبة من فطر Bd، وهو فطر يصيب السلمندر، بعيدا عن الولايات المتحدة.