4 طرق لتنظيف المناطق الحساسة من الشعر قبل الولادة

تحاول المرأة تجهيز نفسها قبل الولادة، ومن ضمن الأشياء التي تقوم بها هو تنظيف المناطق الحساسة من الشعر، ويكون هدف بعضهن من ذلك أن يظهرن بشكل لائق خلال الولادة، دون أن يعلمن أن فعل ذلك ضروري للحماية من بعض المشاكل الصحية التي تنتج لوجود الشعر.

ووفقًا لموقع "news18"، فإن وجود الشعر خلال الولادة الطبيعية يمكن أن يتسبب في عدم قدرة الطبيب على خياطة الجرح الذي يصاحب الولادة بشكل جيد، أو يسمح بتراكم البكتيريا على الشعر أثناء الولادة ويتسبب ذلك في انتقال عدوى أو وجود التهابات.

وحتى لا تأخذين وقتًا طويلًا، تقدم "الشروق" عدة طرق لإزالة الشعر سريعًا قبل الولادة.

1- الشمع

يمكنكِ استخدام الشمع لتنظيف منطقة البكيني، وحتى لا يكون مؤلما للغاية؛ ضعي رشة ملح ضئيلة عليه.

حاولي عمل الشمع قبل يوم أو اثنين من الولادة حتى تهدأ بشرتك؛ لأنه يسبب احمرار قليل للجلد في بعض الأحيان.

2- كريمات الشعر

هناك خيارًا آخر، وهو الكريم المخصص لإزالة الشعر، متعدد الأنواع، وهناك ما يستغرق 10 دقائق وهناك ما لا يحتاج إلا 5 دقائق فقط، فاختاري الأنسب من حيث الرائحة والوقت، ولكن حاولي استخدام النوع المخصص للبشرة الحساسة حتى لا يتسبب في تهيج البشرة قبل الولادة، لأنه مع وجود جرح سيصبح الأمر أصعب ومؤلم أكثر ويحتاج إلى وقت للعلاج.

3- ماكينة الحلاقة بالموس

يمكن استخدام ماكينة الحلاقة بالموس الخاصة بالنساء، لأنها تكون ناعمة إلى حد ما على البشرة، ولكن احذري من أن تصابي بجروح، ومن الأفضل أن تطلبي من أحد عمل ذلك لكِ؛ لأنك يمكن أن تكوني غير قادرة على التحكم الجيد بها بسبب الأوجاع التي تسبق الولادة.

4- ماكينة إزالة الشعر بالكهرباء

يمكن أيضًا استخدام الماكينة الكهربائية النسائية لإزالة الشعر ولكنها تكون مؤلمة قليلًا، وقبل استخدامها ناقشي مع طبيبك خيار وضع مخدر موضعي يمكن شراءه من الصيدلية قبل الاستخدام لتخفيف الألم، حتى لا يكون ضارا على الجنين قبل ساعات من الولادة.