بابا الفاتيكان: مازال لدينا وقت للعمل بشأن أزمة تغير المناخ

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس اليوم الاثنين، إلى بذل جهود دولية أكبر لمواجهة مشكلة تغير المناخ.

وفي رسالة بالفيديو تم عرضها خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في مدينة نيويورك الأمريكية، قال البابا: "في حين أن الوضع ليس جيدًا، وأن الكوكب يعاني، فإن نافذة الفرصة مازالت مفتوحة، وما زال أمامنا وقت.. دعونا لا نترك النافذة تنغلق".

ووصف الحبر الأعظم تغير المناخ بأنه "واحد من أخطر الظواهر في عصرنا وأكثرها إثارة للقلق".

وقال البابا: "من الضروري أن نتساءل بشأن ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لتخصيص مواد بشرية ومالية وتكنولوجية أكبر لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ".