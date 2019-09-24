موسكو تستدعي دبلوماسيا أمريكيا لعدم منح تأشيرات لروسيين لحضور جلسات الأمم المتحدة

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، نائب السفير الأمريكي لدى موسكو على خلفية عدم إصدار تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي لحضور جلسة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "تم اليوم استدعاء المستشار الأمريكي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية بارت جورمان في روسيا، وعبّرنا له عن معارضتنا لذلك وسلمناه مذكرة دبلوماسية مناسبة".

من جهته أفاد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية قسطنطين كوساتشوف، بأن الجانب الروسي سيناقش هذه الوضع بالتأكيد مع الأمين العام للأمم المتحدة، مبينا أن "من بين الوفد الروسي 7 أشخاص من موظفي وزارة الخارجية و3 مسؤولين كبار".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت - في وقت سابق اليوم - أن السلطات الأمريكية لم تمنح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا - في تصريح - "الأمر يثير الاستياء بسبب عدم احترام الولايات المتحدة لأعضاء الأمم المتحدة، وكذلك عدم تنفيذ التزاماتها كدولة تستضيف هذه المنظمة الدولية في أراضيها".